Байден: война в Украине подчеркнула необходимость перехода к «зеленой» энергетике

Президент Джо Байден в пятницу утром открыл работу Форума крупнейших экономик по климату и энергетике (MEF), который проходит в режиме телеконференции. Байден созвал этот форум уже в третий раз с момента своего прибытия в Белый дом.

Выступая перед участниками встречи, президент США сказал, что война, развязанная Россией в Украине, стала еще одним свидетельством того, что переход к возобновляемым источникам энергии является вопросом национальной безопасности и имеет решающее значение для предотвращения климатического кризиса.

«Жестокое и ничем не спровоцированное нападение России на соседнюю Украину вызвало глобальный энергетический кризис и обострило необходимость достижения долгосрочной, надежной энергетической безопасности, – сказал Байден. – Хорошая новость состоит в том, что климатическая безопасность и энергетическая безопасность тесно взаимосвязаны».

Сегодняшний саммит имеет важное значение для инициатив президента, «направленных на то, чтобы использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для преодоления глобального климатического кризиса, срочно отреагировать на рост цен, усугубленный войной России против Украины, и поставить Соединенные Штаты и их союзников на путь к устойчивой энергетической и продовольственной безопасности», говорится в заявлении Белого дома.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, также принимающий участие в форуме, в своем выступлении раскритиковал корпорации, занимающиеся добычей ископаемого топлива, обвинив их в том, что они «схватили человечество за горло», и призвал лидеров крупнейших мировых экономик «положить конец эпохе ископаемого топлива».

«Нет ничего более ясного и очевидного, чем опасность расширения использования ископаемого топлива. Даже в краткосрочной перспективе, ископаемое топливо не имеет смысла как с политической, так и с экономической точки зрения, – сказал Гутерриш. – Однако мы, похоже, попали в ловушку, устроенную мировыми производителями ископаемого топлива и финансистами, которые схватили человечество за горло».

«Давайте позаботимся о том, чтобы война в Украине не использовалась для увеличения этой зависимости», – добавил Гутерриш, назвав климатический кризис «чрезвычайной ситуацией номер один».

На конференции представлены 23 страны, на долю которых приходится 80% мирового ВВП, населения и выбросов парниковых газов. Сегодняшний форум стал крупнейшей встречей мировых лидеров по данному вопросу перед следующей климатической конференцией ООН, которая состоится в ноябре в Египте.

К сожалению, Китай на саммите представляет не председатель КНР Си Цзиньпин, а его спецпосланник по климатическим вопросам, сообщили в Белом доме. Кроме того, в списке участников отсутствует Индия, один из крупнейших производителей парниковых газов на планете.