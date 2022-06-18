Армия США собирается полностью перейти на «зеленую энергию»



Законодатели в Конгрессе и Сенате хотят, чтобы к 2045 году американские военные полностью перешли на альтернативные источники топлива, а выбросы углекислого газа свели к нолю. Об этом сообщает сайт «Исраэльдефенс».

Соответствующий законопроект уже одобрен обеими палатами американского парламента. Первый этап плана — к 2025 году все нетактические (непосредственно не участвующие в боевых действиях) транспортные средства перейдут на электротягу.

Пентагон опубликовал свою климатическую стратегию в октябре прошлого года. К 2035 году военные планируют установить сеть солнечных батарей на всех своих объектах, а к 2050 году развернуть полностью электрические тактические транспортные средства. Законопроект обязывает министерство обороны сократить выбросы от своих объектов на 20 процентов уже к 2024 году.

Пентагон собирается инвестировать в разработку электромобилей и машин на альтернативном топливе для военных нужд. Согласно идее авторов законопроекта все нетактические машины перестанут использовать бензин и дизтопливо к 2035 году, а боевые машины – 2045 году.

В ЦАХАЛЕ тоже проводили эксперименты по внедрению «зеленых» технологий и альтернативных видов топлива. На некоторых базах установлены солнечные панели и установки, нагревающие воду с помощью энергии солнца. Но особого развития эти проекты пока не получили.