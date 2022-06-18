Ангела Меркель заявила о готовности стать посредником на переговорах между Украиной и Россией

Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что готова выступить в роли посредника в мирном урегулировании между Россией и Украиной. В интервью изданию RND политик уточнила, что «не исключает» такой роли для себя в будущем, однако в настоящее время обсуждений на эту тему нет.

Меркель рассказала, что до своего ухода с поста федерального канцлера в декабре 2021 года пыталась предотвратить войну, но не добилась успехов. По ее словам, Владимир Путин больше не был готов к саммитам в нормандском формате (нормандская четверка — группа по урегулированию конфликта на востоке Украины, образованная в 2014 году, в нее вошли руководители РФ, Украины, Германии и Франции). При этом Меркель не смола «создать дополнительный дискуссионный формат для России и Европы о порядке европейской безопасности».

Бвашая канцлер заявила также, что не считает, что Кремль дожидался ее ухода для того, чтобы начать войну в Украине. По мнению Меркель, ее отставка могла быть лишь одним из факторов наряду с выборами во Франции, выводом войск из Афганистана, и отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений.

В начале июня Ангела Меркель дала свое первое интервью после отставки изданию Der Spiegel. В нем она тоже говорила о войне в Украине и, в частности, заявила, что не считает себя виноватой в том, что войну не удалось предотвратить. «Дипломатия не является ошибкой лишь потому, что она не увенчалась успехом, — заявила Меркель. — Так что я не понимаю, почему я должна говорить, что это была ошибка, и не буду извиняться».

Преемник Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Олаф Шольц резко осудил российское вторжение и одобрил поставки в Украину оружия. В том числе в апреле ФРГ объявила о готовности поставить в Украину танки и тяжелое вооружение. Однако к середине июня эти поставки так и не начались, за что Шольца критикуют как внутри страны, так и извне.

В интервью изданию DPA 17 июня Шольц заявил, что оружие, в том числе реактивные системы залпового огня и портиворакетные системы, будет поставлено и «прибудет вовремя», но после того, как украинские военные получат соответствующую подготовку. Задержки канцлер объяснил тем, что Германия сперва должна была выполнить обязательства по поставкам, существовавшие до войны.