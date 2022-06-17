Зеленский: У нас с Джонсоном общий взгляд, как двигаться к победе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет с премьер-министром Великобритании общий взгляд на то, как двигаться к победе над российскими оккупантами.

По словам главы государства, его переговоры с премьер-министром Великобритании были максимально предметными.

«Прошлись по всем ключевым вопросам двусторонних отношений. Вопросы общей ситуации в Европе и в мире. Прежде всего – это две важные вещи: оборона и безопасность. Мы обсудили текущую ситуацию на передовой на нашем востоке, на юге нашего государства, наши возможности в защите от российской агрессии. У нас есть общий взгляд на то, как двигаться к победе. Потому что именно такой нужен результат для Украины – победа нашего государства», — заявил Зеленский на брифинге с Джонсоном в Киеве в пятницу.

Он поблагодарил премьер-министра Великобритании за понимание потребностей Украины в оружии.

«Говорили о необходимости увеличения поставок в Украину тяжелого вооружения. Главное сегодня также – обеспечить противовоздушную оборону Украины. Начали двигаться в этом направлении», — добавил президент.