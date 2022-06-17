Временные зернохранилища станут спасением для украинского экспорта

Строительство временных зернохранилищ на границе с Украиной позволит предотвратить кражу Россией украинского зерна и гарантирует, что зимний урожай страны не будет потерян из-за отсутствия хранилищ, заявил в четверг министр сельского хозяйства США Том Вилсак.

Однако во время визита в штаб-квартиру ООН Вилсак подчеркнул, что возобновление поставок через украинские черноморские порты является наиболее эффективным и действенным способом экспорта зерна, и призвал Россию «серьезно» отнестись к переговорам под эгидой ООН по этому вопросу.

«Мы знаем об обстоятельствах и ситуации, в которой это произошло — россияне забрали зерно у украинских фермеров. Так что в той мере, в какой мы можем вывезти его из страны, это плюс, который снижает риск потери» — рассказал Вилсак журналистам.

Россия, вторгшаяся в соседнюю Украину 24 февраля, отрицает кражу украинского зерна. Американская компания Maxar Technologies, специализирующаяся в обработке спутниковых снимков, заявила в четверг, что суда под российским флагом перевозили украинское зерно в союзную России Сирию в течение последних нескольких месяцев.

Президент Джо Байден заявил во вторник, что вдоль границы с Украиной будут построены временные хранилища, чтобы помочь экспортировать больше зерна и решить растущий глобальный продовольственный кризис.

«Мы хотели бы, чтобы порты были открыты, потому что это самый эффективный способ транспортировки зерна, но это все равно займет время, даже если порты откроются», — сказал Вилсак.

Он подчеркнул, что дополнительные хранилища также необходимы, потому что Украина скоро будет собирать урожай, посеянный зимой.

После вторжения России и блокады портов, экспорт украинского зерна остановился и более 20 миллионов тонн застряли в зерновых элеваторах. Война способствовала тому, что разразился глобальный продовольственный кризис, сопровождающийся резким ростом цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения.

Соединенные Штаты и Европейский Союз заявили, что российские продукты питания и удобрения не подпадают под санкции. Однако они обязались разъяснить ситуацию компаниям, занимающихся импортом российских товаров.

Россия в среду предложила предоставить «безопасный проход» торговым судам для поставок зерна из украинских портов, но заявила, что не будет нести ответственность за создание коридоров безопасности. Турция полагает, что суда с зерном смогут обходить районы минных полей. В свою очередь Украина опасается, что разминирование морской акватории сделает ее побережье гораздо более уязвимым для российского морского вторжения.