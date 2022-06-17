Война в Украине подтверждает второсортность советского оружия

Дефицит “современного” и “высокоточного” ракетного вооружения вынуждает российских оккупантов все чаще использовать старые, советские образцы ракетного оружия. И не только.

Россияне последний месяц масштабно проводят регулярные учебные самолето-вылеты для уточнения эффективности применения советского хлама.

Российское командование на практике убедилось в том, насколько низкая эффективность у советских ракет. В частности Х-22, имеющих не просто низкую, а катастрофически низкую точность.

Война в Украине показала, что применение ракет Х-22 на их предельную дальность, согласно ТТХ – 600 км, не целесообразно и не эффективно.

Во-первых, по мере увеличения дальности полета снижается точность. Максимальное отклонение от цели, которое было зафиксировано за весь период войны, составляло – 3 км! Только с мая по июнь более 10 ракет Х-22 не попали в цели.

Во-вторых, из-за хорошо известных проблем с топливной системой Х-22, еще со времен советского союза, вероятность ее отказа в полете, в зависимости от длительности полета, возрастала в геометрической прогрессии. Например, в ходе обстрелов Одесской области две Х-22 рухнули в море именно из-за отказа топливной системы.

В-третьих, применение Х-22 вглубь территории Украины оказалось нецелесообразным из-за продолжающей эффективно работать ПВО Украины и ВС ВСУ.

В настоящее время россияне продолжают тренировки экипажей самолетов дальней авиации с целью улучшения точности и определения оптимальной дальности поражения КРПБ Х-22. Так, вчера, 16 июня, из Курской области дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 из состава 52 вбап, дислоцированной в Шайковке, осуществил пуск Х-22 по полигону «Дубровичи» в Рязанской области. Дальность пуска составляла около 400 км. Эффективность… Без комментариев.

Российское командование, вынужденное использовать сейчас советское оружие, убеждается в том, о чем говорили десятилетиями, – даже выпускаемое в советскую эпоху советское оружие уже тогда было отсталым и некачественным. Тогда все эти обвинения парировались тем, что это завистливая западная пропаганда. Сегодня же мы видим, что это все – правда.

Олександр Коваленко