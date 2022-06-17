Військові плани РФ передбачали взяття урядовго кварталу Києва за 12 годин після початку вторгнення

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю CNN, передає Liga.net

Резніков повідомив, що за документами, які були виявлені у ліквідованого офіцера, Кремль планував уже за 12 годин після початку вторгнення повністю контролювати урядовий квартал Києва.

«Вони були повністю впевнені, що вже за 72 години, наприклад, президента буде евакуйовано», – сказав міністр оборони.

На зауваження журналіста, що ці плани виглядають «наївними», Резніков відповів, що в такому разі «наші партнери в столицях інших країн теж були «наївними», тому що говорили нам, що ми будемо розбиті всього за 72 години».

Далі Резніков каже в інтерв’ю, що американський колега Ллойд Остін та британський міністр оборони Бен Воллес запевнили його, що «ніколи не зупиняться» у наданні допомоги Україні.

«Ми маємо намір звільнити всю нашу територію», – заявив Резніков.

На уточнююче запитання, чи має він на увазі й окупований Крим, Резніков відповів, що так.

«Ми просуватимемося крок за кроком. Перша стадія – стабілізація. Друга стадія – відтісняти росіян до лінії розмежування на 24 лютого. І третя стадія – ми вирішуватимемо з нашими партнерами, як звільняти всі інші наші території, включно з Кримом», — підсумував він.