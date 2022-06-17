Верховна комісарка ООН з прав людини: «Трагедія Маріуполя ще далека від завершення»

Високопосадовиця ООН заявила, що інформація про те, що сталося в Маріуполі, переконливо вказує, що російські збройні сили вчинили серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та права прав людини в цьому оточеному українському місті.

Верховна комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет представила Раді ООН з прав людини усну інформацію про важку ситуацію в Маріуполі. Спостерігачі ООН, які з міркувань безпеки не змогли потрапити до Маріуполя, збирали інформацію від людей, які покинули місто, та із супутникових знімків.

Верховний комісар з прав людини представила картину того, що сталося з лютого по кінець квітня в Маріуполі, і назвала місто найсмертоноснішим місцем в Україні.

У хронологічній послідовності вона описала невпинні авіаудари Росії, ракетні обстріли, танкові та артилерійські обстріли, які перетворили це колись процвітаюче місто з населенням у півмільйона людей на руїни та попіл. Вона представила статистичні дані щодо масштабних руйнувань житлових будинків, громадських будівель, лікарень та інших споруд, де переховувались мирні мешканці, багатьох з яких було вбито.

Через три місяці Росія взяла під контроль Маріуполь. Бачелет каже, що умови в місті жахливі. Вона каже, що мешканці мають обмежений доступ до медичної допомоги та інших основних послуг, і що люди не можуть вільно виїжджати й повертатися.

«Трагедія Маріуполя ще далека від завершення, а повна картина спустошення ще не ясна, – сказала Бачелет. — Місто з часом можна буде відновити, але жахи, завдані мирному населенню, залишать свій невиправний слід, у тому числі й на наступних поколіннях, на батьках, яким довелося ховати власних дітей, на всіх тих, кому довелося залишити улюблене місто з непевними перспективами побачити його знову.»

Посол Росії в ООН в Женеві Геннадій Гатилов заперечив оцінку верховного комісара ситуації в Маріуполі. За його словами, російські війська повністю звільнили Маріуполь від, за його словами, “українських нацистських формувань”.

Вісім років, за його словами, Маріуполь був заручником українських неонацистів. Тепер, додав він, повертається мир і спокій.

Тетяна Ломакіна, чиновниця Офісу президента України, звинуватила Росію в розгортанні протиправної та невиправданої війни проти її країни. За її словами, Росія не повинна безкарно скоювати злочини. Вона закликала міжнародне співтовариство забезпечити підзвітність.

Ломакіна сказала, що Маріуполь назавжди залишиться невід’ємною частиною України. Вона пообіцяла, що її уряд не заспокоїться, доки народ не буде звільнений.