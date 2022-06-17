В Израиле разработали сверхкомпактный полимерный пистолет



Израильский производитель оружия представил новый 9-мм пистолет «MASADA Slim» (Masada S) на выставке NRAAM 2022. Компания Israel Weapons Industry, входящая в состав SK Group, заявила, что новое оружие скоро появится в магазинах.

Оружие и аксессуары IWI, в том числе легендарные модели Uzi Pro, Tavor и Negev, используются Армией обороны Израиля, а также другими ведущими мировыми военными организациями.

IWI MASADA Slim — это сверхкомпактный 9-миллиметровый пистолет с бойковым механизмом в полимерной рамке, который не уступает в качестве исходной модели MASADA.

Он выполнен в виде небольшого пистолета большой мощности, который легко скрыть под одеждой. Эргономичный дизайн, несмотря на небольшие размеры, обеспечивает надежный и удобный захват всей рукой.

Боекомплект 13 + 1 патрон обеспечивает дополнительную мощность, а низкая отдача и короткий сброс спускового крючка позволяют быстрее наводить оружие на цель. Высококачественные прицелы премиум-класса входят в стандартную комплектацию завода-изготовителя, обеспечивая точность прицеливания.

Каркас Masada Slim изготовлен из высокопрочного полимера, армированного стекловолокном. Пистолет весит 576 г без магазина и 635 г с полным магазином.

MASADA Slim поставляется с оптикой, готовой к использованию, с универсальными вырезами, позволяющими использовать модульность со многими прицелами вторичного рынка. В нем также используется легкоснимаемый модульный корпус спускового механизма из высококачественной стали, что обеспечивает простую и легкую разборку и техническое обслуживание.

https://mignews.com/news/technology/iwi-predstavlyaet-oruzhie-masada-slim.html