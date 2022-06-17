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Україна завершила посівну кампанію

посівна

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України у Telegram.

«За оперативними даними підрозділів обласних державних адміністрацій, на 16 червня 2022 року сівбу ярих культур завершено. У загальному результаті всього засіяно 95% площ від прогнозованих, що становить 13,4 млн га», — йдеться в повідомленні.

Всіма категоріями господарств посіяно:

  • ярої пшениці — 191,1 тис. га;
  • ярого ячменю — 951,4 тис. га;
  • ярого ріпаку — 34,1 тис. га;
  • вівса — 159,3 тис. га;
  • гороху — 131,0 тис. га;
  • гречки — 75,3 тис. га;
  • проса — 49,5 тис. га;
  • кукурудзи — 4 639,4 тис. га;
  • цукрових буряків — 180,6 тис. га;
  • соняшника — 4 702,7 тис. га;
  • сої — 1 212,6 тис. га;
  • картоплі — 1 104,2 тис. га.

За підсумками кампанії, найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника і сої.

17 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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