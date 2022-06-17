Україна завершила посівну кампанію

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України у Telegram.

«За оперативними даними підрозділів обласних державних адміністрацій, на 16 червня 2022 року сівбу ярих культур завершено. У загальному результаті всього засіяно 95% площ від прогнозованих, що становить 13,4 млн га», — йдеться в повідомленні.

Всіма категоріями господарств посіяно:

ярої пшениці — 191,1 тис. га;

ярого ячменю — 951,4 тис. га;

ярого ріпаку — 34,1 тис. га;

вівса — 159,3 тис. га;

гороху — 131,0 тис. га;

гречки — 75,3 тис. га;

проса — 49,5 тис. га;

кукурудзи — 4 639,4 тис. га;

цукрових буряків — 180,6 тис. га;

соняшника — 4 702,7 тис. га;

сої — 1 212,6 тис. га;

картоплі — 1 104,2 тис. га.

За підсумками кампанії, найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника і сої.