Україна з 1 липня запровадить візовий режим з Росією, — Зеленський

Володимир Зеленський запропонував Кабінету Міністрів переглянути режиму в’їзду російських громадян на територію України. Сьогодні, 17 червня, Кабмін має ухвалити постанову, якою запровадить візовий режим для громадян РФ
Про це повідомив президент України у telegram.
«У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України. І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією», — написав Володимир Зеленський.
Згідно із запланованим рішенням, візовий режим почне діяти вже з 1 липня 2022 року.
Leave a Reply