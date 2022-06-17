Україна з 1 липня запровадить візовий режим з Росією, — Зеленський

Про це повідомив президент України у telegram.

«У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України. І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією», — написав Володимир Зеленський.

Згідно із запланованим рішенням, візовий режим почне діяти вже з 1 липня 2022 року.