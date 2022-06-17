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Україна отримала від Заходу більше ПТРК, ніж є танків у світі, – Пентагон

Україна отримала від союзників уже більше протитанкових комплексів, ніж є танків в усьому світі. Крім США та західні союзники перевиконали план поставок артиллеріїї для ЗСУ, посавивши більше 12 дивізіонів артиллерії.

Про це після засідання третьої контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн” заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє “Новинарня” з посиланням на “Європейську правду”.

За словами Міллі, Україна отримала від міжнародних партнерів 97 тисяч протитанкових систем, що “більше, ніж танків в усьому світі”.

Крім того, генерал Міллі перерахував частину обсягів безпекової допомоги США Україні: це понад 60 тисяч Javelin, понад 5000 Stinger, понад 700 дронів Switchblade, 20 гелікоптерів Мі-17, та сотні тисяч боєприпасів для стрілецької зброї тощо.

17 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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