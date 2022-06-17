У Зеленського розповіли, як планують повертати окупований Крим

Для повернення тимчасово окупованого півострова розглядають абсолютно всі методи – серед яких є військовий шлях.

Про це повідомила представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в ефірі спільного телемарафону.

“Питання використання різних асиметричних заходів, в тому числі й елементів військових. Вони не виключалися у Стратегії деокупації й реінтеграції. Питання Криму після 24 лютого і підходи до повернення територій теж змінилися. І, звісно, що для повернення територій будемо використовувати абсолютно всі методи, які є наразі, тобто на момент “Х”, назвемо його так, будуть нам потрібні для повернення цієї території”, – заявила Ташева.

То, за її совами, після 24 лютого підходити до деокупації Криму не змінилися.