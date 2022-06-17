Росія стратегічно вже програла у війні — Британія

Британський адмірал сер Тоні Радакін, голова Комітету начальників штабів, вважає, що стратегічно Росія вже програла у війні та стала слабшою державою, ніж була до вторгнення.

Як повідомляє The Guardian, про це він сказав в інтерв’ю британському PA Media, пише «Європейська правда».

«Це була жахлива помилка. Росія ніколи не зможе взяти Україну під контроль. Стратегічно РФ вже програла», — зазначив адмірал.

На думку Радакіна, хоча Росія ще здатна на тактичні успіхи у наступні тижні, її армія вже втратила 25% сухопутних сил на невеликі здобутки та починає відчувати проблеми з технікою і сучасними ракетами.

Останні тактичні успіхи російських сил на Донбасі стали можливими великою ціною та за рахунок концентрації на цих напрямках значних сил.

«Російська машина поступово сточується, вони просуваються по 2-3-4 кілометрів на день», — зазначив він.

Також Росія, розв’язавши війну, отримала те, чого хотіла уникнути — заохотила вступати до НАТО ще дві країни.