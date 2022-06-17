Російська війна спонукає світ зміцнювати енергобезпеку — Байден відкрив форум Провідних економік світу

У своїй промові Байден звинуватив російську війну в послабленні енергобезпеки світу, зростанні цін на продовольство та добрива а також представив низку ініціатив США з подолання кризи.

Байден, зокрема оголосив про ініціативу зменшення витоків метану в енергосекторі США, відзначивши, що щороку спалювання газу в енергетиці США достатнє для того, щоб замістити все європейське споживання російського газу.

Для того, щоб зменшити споживання бензину, США збільшать кількість електромашин на дорогах, заявив американський президент. Він оголосив плани побудувати 500 000 електрозарядних станцій у США.

Майже половина вартості добрив припадає на припродний газ, тому російська війна спричинила зростання цін на добрива, зауважив Байден. Щоб збільшити ефективність використання добрив у світі, Байден запропонував Світову ініціативу, покликану мобілізувати 100 мільйонів доларів для зменшення втрат добрив.

Серед кроків, яких вживають країни задля подолання кризи з бензином, Байден вказав на найбільше за історію вивільнення запасів нафти з резервів а також пришвидшення переходу на зелену енергетику. Зокрема він відзначив прогрес ЄС у зменшенні залежності від російських енергоресурсів.

У Форумі, що проводиться в онлайн режимі, беруть участь країни, які відповідають за 80 відсотків світового ВВП, населення а також викидів парникових газів. «Інші лідери, які критично ставляться до світових зусиль із подолання клімату, також запрошені», — додали в Білому домі.

Серед питань — подолання кліматичної кризи, зростання цін у світі, яке прискорилось через війну Росії проти України, довгострокові заходи із досягнення енергетичної та продовольчої безпеки, додали у відомстві.