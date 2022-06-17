Особенности безопасной эксплуатации современных козловых кранов

Козловые краны широко используются на отечественных предприятиях. Их применяют в производственных цехах, крупных складах, а также на металлургических, горнодобывающих и деревообрабатывающих комбинатах, транспортно-логистических комплексах и других подобных объектах.

Краны козлового типа позволяют быстро и эффективно перемещать самые различные тяжелые и крупногабаритные грузы, включая сыпучие и кусковые материалы, длинномерные и хрупкие изделия, металлопрокат, рулоны и катушки, предметы любой нестандартной формы и со смещенным центром тяжести.

С этой целью козловые краны, кроме традиционных стандартных крюков, могут комплектоваться:

крюковыми подвесками различной конфигурации;

грейферами;

электромагнитами;

клещеобразными захватами;

стропами;

траверсами;

другими грузозахватными приспособлениями.

Козловые краны — https://kzpto.com.ua/krani-kozlovie/ относятся к оборудованию, производственные операции на котором, внесены в специальный перечень работ, представляющих высокую опасность для работников. Поэтому все операторы-крановщики проходят обязательное обучение и инструктажи по технике безопасности. Кроме этого, грузоподъемные краны могут комплектоваться различными устройствами, обеспечивающие дополнительную безопасность. В частности, это:

Ограничитель грузоподъемности. Наиболее распространены ограничители типа ОПГ, принцип действия которых заключен в том, что при превышении допустимого веса для данного крана, автоматически отключается питание электропривода. Защита двигателя от перегрева. При повышенных нагрузках и длительной работе козлового крана, особенно в летний период, возможен перегрев обмоток электродвигателей. В этом случае срабатывает тепловое реле и работы возобновляются после устранения причины перегрева или достижения нормальной температуры деталей. Противоугонные захваты. Эти устройства блокируют колеса грузоподъемного крана после окончания работы и в случаях отключения электропитания. Обычно устанавливается 4 захвата (2 — с ручным приводом и 2 — с автоматическим). Концевые выключатели перемещения. Это устройство, подающее сигнал на прерывание электрической цепи при механическом контакте определенных деталей. Данное оборудование отключает соответствующие механизмы в случаях: достижения верхней точки подъема груза; достижения конечной точки рельсового пути краном; при перемещении грузовой тележки в граничную зону. Звуковая сигнализация. В случае наличия сотрудников поблизости рабочей зоны крана любое начало и окончание транспортной операции с грузом, а также перемещение самого крана должно сопровождаться звуковым сигналом. В случаях неисправности звукового сигнала работы запрещены. Осветительный прибор для освещения рабочей площадки. При неработающем прожекторе работы в условиях плохой видимости не проводятся.

По мнению большинства экспертов, на сегодняшний день наиболее качественные и безопасные козловые краны изготавливают на флагмане украинского краностроения – Киевском заводе подъемно-транспортного оборудования. Это объясняется, в первую очередь, тем фактором, что для комплектации всех своих выпускаемых грузоподъемных кранов на КЗПТО используют в основном механизмы и устройства производства ведущих европейских компаний.

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