Операция ЦАХАЛа в Дженине: ликвидированы три террориста



В пятницу, 17 июня, в ходе операции возле лагеря беженцев в Дженине солдаты Армии обороны Израиля уничтожили трех террористов.

Бойцы спецназа Голани ликвидировали палестинцев, которые открыли огонь по ним огонь и бросили взрывчатку.

Тела убитых остались на месте. Среди израильских военных никто не пострадал. Агентство Maan передает, что в ходе столкновения были убиты трое «молодых мужчин» (Юсуф Салах, Лаит Абу Сурур и Бараа Лахлух), еще десять человек получили ранения. Убитым от 23 до 24 лет. Некоторые источники сообщают, что от ранений скончался еще один человек. Информация уточняется.

Продвигаясь ко второй локации солдаты заметили на обочине подозрительный автомобиль.

В ходе обыска были изъяты две винтовки М16, автомат «Карло», бронежилеты и патроны.

В ЦАХАЛе сообщают, что целью ночной операции были два дома, в которых, по данным разведки, находились большие запасы оружия. Закончив обыск и изъятие оружия в одном доме, бойцы «Голани» направлялись ко второму. В этом момент палестинцы открыли огонь из автомобиля, стоящего у обочины.