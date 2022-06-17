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Норвегія запровадила нафтове ембарго проти РФ

Норвегія приєдналась до шостого пакету санкцій Євросоюзу щодо нафти з Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Норвегії.

«Ми підтримуємо ЄС щодо санкцій проти Росії, щоб зберегти тиск на уряд країни і еліту. Тепер ми забороняємо імпорт нафти, яка транспортується море до Норвегії», — заявила міністерка Аннікен Хюітфельдт.

З 5 грудня 2022 року почне діяти повна заборона для сирої нафти, а з 5 лютого 2023 року — для нафтопродуктів.

У МЗС Норвегії підкреслили, що санкції мають обмежити здатність РФ вести війну в Україні.

17 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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