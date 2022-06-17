Как и где сделать общий анализ крови с помощью НИКОЛАБ Прогноз погоди на вихідні 18–19 червня: спекотний вікенд із суботніми грозами » Над Запоріжжям знищено штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-28 Українські військові знищили російський штурмовий літак Су-25 та ударний вертоліт Мі-28 над Запорізькою областю. Про це повідомили на сторінці Сил оборони Запорізького краю в Facebook. За словами військових, протягом минулої доби, 16 червня, воїни ЗСУ знищили щонайменше 8 одиниць ворожої техніки. Зокрема, штурмовик, гелікоптер та два танки окупантів. Крім того, наші захисники ліквідували 13 бійців російської армії. Ще 12 окупантів отримали поранення. «Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції, завдають відповіді ворогу, знищуючи його живу силу та техніку. Протягом минулої доби наші воїни знищили: особового складу – 13 осіб (12 поранили), літаків Су-25 – 1, гелікоптерів Мі-28 – 1, танків – 2, РСЗВ Град – 1, БМП – 3», – йдеться в повідомленні. Там також зазначили, що підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони продовжують виконувати поставлені завдання та ведуть оборонні дії, завдаючи втрат противнику по всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності. У місцях виконання завдань проводять заходи бойової підготовки і навчання особового складу. Нагадаємо, на Миколаївщині воїни 28 ОМБр спалили ворожу гаубицю «Мста-Б».