Молдова вслед за Украиной получила зеленый свет в ЕС, а Грузия — нет

Согласно рекомендации Еврокомиссии, Молдова вместе с Украиной также достойна стать кандидатом на вступление в ЕС.

«Молдова идет по пути реформ, борьбы с коррупцией и евроинтеграции», — сказала в пятницу глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен.

Три страны – Украина, Молдова и Грузия – подали заявки в Евросоюз почти одновременно вскоре после начала российского вторжения в Украину.

Грузии на данном этапе в статусе кандидта отказано с пометкой, что стране надо выполнить ряд условий, после чего ЕС вернется к рассмотрению заявки.

«Грузии необходимо политическое единение для осуществления структурных реформ на ее пути в ЕС», — заявила глава Еврокомиссии.