Maxar: суда под российским флагом вывозили украинское зерно в Сирию

Украинское зерно, собранное в Украине в прошлом сезоне, было загружено на корабли под российским флагом, которые доставляли его в Сирию. Об этом сообщила в четверг американская компания Maxar Technologies, специализирующаяся в области спутниковой фотографии.

Компания заявила, что на сделанных ею в мае снимках показаны два сухогруза под российским флагом, на которые загружалось зерно. Оба судна были пришвартованы в подконтрольном России крымском Севастополе.

Через несколько дней спутники компании получили изображения тех же судов, пришвартованных в Сирии с открытыми трюмами, а также выстроившихся в ряд грузовиков, готовых принять зерно, сообщила Maxar.

Компания сообщила, что на другом снимке, сделанном в июне, изображено другое судно, загруженное зерном в Севастополе.

Украина обвинила Россию в краже зерна с территорий, которые российские войска заняли после вторжения в конце февраля. Ранее министр сельского хозяйства США Том Вилсак заявил, что строительство временных зернохранилищ на границе с Украиной позволит предотвратить кражу Россией украинского зерна, а также гарантирует, что зимний урожай страны не будет потерян из-за отсутствия хранилищ.

Война грозит острой нехваткой продовольствия, поскольку на долю Украины и России приходится около 29 процентов мирового экспорта пшеницы.