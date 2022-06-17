Как и где сделать общий анализ крови с помощью НИКОЛАБ

Началось летнее время. Это не только период отдыха, отпусков, период расслабления, но и не лишний повод позаботиться о своем здоровье. Ну любая забота о здоровье, помимо правильного питания и здорового образа жизни требует периодической диагностики. Это в том числе и анализы, а также правильно выполненный общий анализа крови. Компания Nikolab предлагает сдать общий анализ крови, просто зарегистрировавшись на сайте. Здесь вы сможете не только удобным образом зарегистрировать заявку. но и получит в итоге отличный сервис. Ведь все анализы будут выполнены точным образом и за короткое время. Взрослые или родители уже несколько лет пользуются услугами Nikolab, получая неизменно отличное качество и все необходимые консультации. Но давайте более детально рассмотрим в каких случаях необходим общий анализ крови.

Если ваш лечащий врач запрашивает общий анализ крови

Отправной точкой для диагностики всегда буде ваш лечащий врач. Нет смысла заниматься самолечением и расшифровкой анализов, если вы не дипломированный, практикующий специалист. Обязательно общий анализ крови заказывают в случае подозрения на внутренний воспалительный процесс, при беременности, а также ОРВИ для определения бактериальной и вирусной инфекции. Если вы проходите медосмотр, то общий анализ крови также необходим. Также общий анализ крови делается по назначению семейного врача в случае, если родители планируют завести ребенка. Кроме того это и при подозрении на анемию и лейкоцитоз. Однако бывают и другие частные случаи.

Все эти процедуры делаются после направления врача. Кровь можно сдать как из вены, так и из пальца — венозная кровь и каппилярная исследуются отдельными тестами.

Расшифровка вашего общего анализа крови всегда выполняется только врачом, который имеет соответствующую практику.

Процедура выполнения общего анализа крови

Сама процедура выполнения общего анализа крови уже давно отработана до автоматизма и не несет никакой совершенно опасности. Вы тратите всего 3-4 минуты и после практически безболезненной процедуры сразу же идете домой. Обычно результат можно ожидать в течении суток, но в экстренных случаях и быстрее.

Общий анализ крови является по-сути первым и важнейшим диагностическим инструментом для выявления некоторых заболеваний крови, а потому при назначения врачом анализа, не нужно мешкать ни в коем случае.

Компания Nikolab обеспечивает полностью комфортные условия и весь необходимый спектр выполнения анализов крови. Вы получаете необходимый результат в кратчайшие сроки благодаря слаженной работе лучших специалистов с солидным опытом в данной области и отличными отзывами.