Франція перестала отримувати російський газ із Німеччини

У період із 15 по 17 червня Франція не отримала жодного кубометра російського газу, «Газпром» значно скоротив обсяг постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини
Про це повідомляє Reuters.
«Франція не отримувала російський газ з 15 червня у зв’язку із припиненням фізичного потоку між Францією та Німеччиною», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, подача газу до Франції могла припинитися у зв’язку з тим, що «Газпром» значно скоротив обсяг постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини.
При цьому оператор GRTgaz запевняє, що французькі споживачі не постраждають через цю ситуацію, оскільки перебої з отриманням російського газу компенсують постачаннями з Іспанії. Водночас головна увага компанії націлена на наповнення французьких газосховищ до зими.
У GRTgaz також повідомили, що нині запаси у французьких газових сховищах заповнені на 56%.
Leave a Reply