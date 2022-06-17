Франція перестала отримувати російський газ із Німеччини

Про це повідомляє Reuters.

«Франція не отримувала російський газ з 15 червня у зв’язку із припиненням фізичного потоку між Францією та Німеччиною», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подача газу до Франції могла припинитися у зв’язку з тим, що «Газпром» значно скоротив обсяг постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини.

При цьому оператор GRTgaz запевняє, що французькі споживачі не постраждають через цю ситуацію, оскільки перебої з отриманням російського газу компенсують постачаннями з Іспанії. Водночас головна увага компанії націлена на наповнення французьких газосховищ до зими.

У GRTgaz також повідомили, що нині запаси у французьких газових сховищах заповнені на 56%.