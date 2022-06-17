Джонсон приехал в Киев обсудить поставки тяжелого вооружения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев для обсуждения с Президентом Владимиром Зеленским поставок тяжелого вооружения и поддержки Украины в войне с Россией. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице главы государства в пятницу, 17 июня.

Зеленский указал, что это уже второй визит Джонсона в Киев с начала полномасштабного вторжения России. Больше подробностей о встрече рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«Мы обсудили с Борисом необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на россию, в частности, предложения международной группы Макфола-Ермака, а также гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации россией нанесенного ущерба нашему государству», — сказано в сообщении.

Ермак указал, что у Британии и Украины общие цели и понимание, как их достичь.