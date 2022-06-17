Джо Байден: рецессия в американской экономике не является чем-то неизбежным

Президент Джо Байден в интервью агентству «Ассошиэйтед Пресс» признал, что американцы «очень подавлены» двухгодичной пандемией коронавируса, которая привела к экономической нестабильности и стала одной из причин резкого скачка цен на бензин, что ударило по бюджетам обычных семей.

Впрочем, президент не считает, что рецессия в американской экономике неизбежна. Байден также выразил возмущение заявлениями конгрессменов-республиканцев, которые считают, что главной причиной того, что инфляция достигла 40-летнего максимума, стал прошлогодний пакет помощи американской экономике, пострадавшей от пандемии COVID-19. Президент назвал это утверждение «странным».

Байден признал, что американский народ в целом «действительно очень подавлен».

«Они действительно чувствуют себя угнетенно, — сказал он. — Потребность в охране психического здоровья резко возросла среди американцев, потому что люди столкнулись с чувством тревоги. Все, на что они рассчитывали, сорвалось. Но по большей части это следствие того, что произошло… в результате кризиса, связанного с COVID».

В 30-минутном интервью, которое Байден дал в четверг в Овальном кабинете Белого дома, президент прокомментировал предупреждения экономистов о том, что Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией.

«Во-первых, это не является неизбежностью, – сказал он. — Во-вторых, у нас больше шансов преодолеть эту инфляцию, чем у любой другой страны в мире».

Что касается причин инфляции, Байден занял по этому вопросу оборонительную позицию. «Если это моя вина, то почему в любой другой крупной промышленно развитой стране мира инфляция еще выше? Вы задавались этим вопросом?» — сказал Байден.

Президент заявил, что видит основания для оптимизма в связи с низким уровнем безработицы в размере 3,6% и относительной силой Америки на мировой арене.

«Будьте уверены, потому что я в этом уверен, что у нас больше возможностей, чем у любой другой страны мира, чтобы лидировать во второй четверти XXI века, – сказал Байден. — Это — не преувеличение, это факт».

Мрачная оценка Байденом настроений в народе связана с тем, что избиратели недовольны его работой и направлением, в котором движется страна. Согласно майскому опросу, проведенному Associated Press-NORC Center for Public Research, только 39% взрослых американцев одобряют деятельность Байдена на посту президента, и этот показатель снизился по сравнению с далеко не радужными оценками, данными американцами президенту месяцем ранее.

В целом только двое из 10 респондентов заявили, что США движутся в правильном направлении или что экономика находится в хорошем состоянии. В апреле трое из 10 опрошенных были настроены оптимистично. Падение произошло за счет демократов: только 33% сторонников партии, которую представляет Джо Байден, считают, что страна движется в правильном направлении, по сравнению с 49% в апреле.

Президент рассказал о некоторых трудных решениях, которые ему пришлось принять, заявив, что США необходимо дать отпор Владимиру Путину в связи со вторжением в Украину, несмотря на то что жесткие санкции, введенные после начала этой войны, вызвали рост цен на бензин, что создало политические риски для партии Байдена в год промежуточных выборов в Конгресс. Он призвал нефтяные компании подумать о насущных потребностях всего мира и увеличить добычу.

Отвечая на вопрос, почему он приказал ввести финансовые санкции против Москвы, которые отрицательно сказались на глобальных рынках продовольствия и энергоресурсов, Байден ответил, что он делал свои расчеты как главнокомандующий, а не как политик, думающий о выборах.

«Что произойдет, если самая сильная страна в составе НАТО, в организации, которую мы создали, не ответит на российскую агрессию?», — сказал президент.

Байден указал на угрозу хаоса в Европе, если Россия продолжит беспрепятственно продвигаться вглубь континента. Кроме того, в этом случае Китай осмелился бы захватить Тайвань, а Северная Корея стала бы еще более агрессивной в реализации своих ядерных амбиций.

Байден повторил свое утверждение о том, что крупные нефтяные компании извлекли выгоду из более высоких цен, не увеличив добычу в достаточной степени. Он сказал, что компании должны думать о сегодняшней ситуации в мире, а не только о своих инвесторах.

«Думайте не только о собственной выгоде», — сказал Байден, обращаясь к руководителям нефтедобывающих корпораций.