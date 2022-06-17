Чемпионат мира по футболу 2026 года примут 11 городов США

Международная федерация футбола (ФИФА) на церемонии, проходившей в Нью-Йорке при участии президента организации Джанни Инфантино, огласила список городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира 2026 года. Впервые в истории турнир примут совместно сразу 3 страны — США, Канада и Мексика. При этом 60 из 80 матчей пройдут в Соединенных Штатах, в том числе все четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Из 22 городов-претендентов по итогам отбора ФИФА сделала выбор в пользу 16 заявок, включая 11 американских. Чемпионат мира примут по 2 города в штатах Калифорния (Лос-Анджелес и Сан-Франциско) и Техас (Хьюстон и Даллас), а также Майами, Сиэтл, Канзас-Сити, Филадельфия, Атланта, Бостон и стадион Met Life Stadium в Ист-Рутерфорде, который в заявке представлен совместно Нью-Джерси и Нью-Йорком.

Среди оставшихся за бортом турнира – совместная заявка столицы США — Вашингтона и Балтимора – города, расположенного в штате Мэриленд. Она была представлена стадионом M&T Bank Stadium, который является домашней ареной клуба «Балтимор Рэйвенс» по американскому футболу.

В итоговый список хозяев чемпионата не вошел ни один стадион из принимавших первый для США чемпионат мира по футболу в 1994 году. За право принять матчи предстоящего первенства боролись Camping World Stadium в Орландо, штат Флорида, и стадион Rose Bowl в калифорнийской Пасадене, на котором проходил финал ЧМ-94 между сборными Бразилии и Италии.

Чемпионат мира-2026 примут также два города в Канаде – Ванкувер и Торонто – и три города в Мексике – Гвадалахара, Монтеррей и Мехико. Стадион «Ацтека» в мексиканской столице, крупнейший на территории Латинской Америки, станет первой в истории футбольной ареной, которая примет матчи трех чемпионатов мира. Именно на нем проходили финальные матчи первенств 1970 и 1986 годов, которые проводила Мексика.

Чемпионат мира по футболу-2026 будет первым в истории, в котором примут участие 48 сборных. Число участников финального раунда будет увеличено впервые с 1998 года, когда на турнир были впервые квалифицированы 32 сборные. Изменится и формат соревнований. В каждой из 16 групп предварительного раунда будет не по 4, а по 3 команды, и по две лучшие сборные из каждой группы пройдут в раунд плей-офф, который начнется с 1/16 финала.

Точные даты проведения турнира, по словам президента ФИФА Джанни Инфантино, пока не определены, как и стадионы, которые примут матч открытия ЧМ-2026 и финал. Предварительно заявленные даты – с 11 июня по 12 июля, но, как заявил глава федерации футбола сразу после церемонии в Нью-Йорке, для принятия окончательного решения потребуются дополнительные консультации.