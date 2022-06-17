Глава МВД Великобритании одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США Украине, Молдове и Грузии дадут статус кандидатов в ЕС при ряде условий » Близько 33 150 окупантів, 215 літаків і 180 гелікоптерів: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України З 24 лютого до 17 червня окупанти втратили 33 150 військових, 1456 танків, 215 літаків і 180 гелікоптерів Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ орієнтовно становлять: окупантів — близько 33 150 (+200) військових; танків — 1456 (+7) од.; бойових броньованих машин — 3563 (+18) од.; артилерійських систем — 734 (+5) од.; реактивних систем залпового вогню — 233 (+3) од.; засобів ППО — 97 (+0) од.; літаків — 215 (+2) од.; гелікоптерів — 180 (+1) од.; безпілотників оперативно-тактичного рівня — 593 (+2) од.; крилатих ракет — 129 (+0) од.; кораблів/катерів — 13 (+0) од, автомобільної техніки й автоцистерн — 2496 (+2) од.; спеціальної техніки — 55 (+0) од. Упродовж 16 червня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку. Інформацію уточнюють.