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Близько 33 150 окупантів, 215 літаків і 180 гелікоптерів: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

З 24 лютого до 17 червня окупанти втратили 33 150 військових, 1456 танків, 215 літаків і 180 гелікоптерів

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ орієнтовно становлять:

окупантів — близько 33 150 (+200) військових;

танків — 1456 (+7) од.;

бойових броньованих машин — 3563 (+18) од.;

артилерійських систем — 734 (+5) од.;

реактивних систем залпового вогню — 233 (+3) од.;

засобів ППО — 97 (+0) од.;

літаків — 215 (+2) од.;

гелікоптерів — 180 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 593 (+2) од.;

крилатих ракет — 129 (+0) од.;

кораблів/катерів — 13 (+0) од,

автомобільної техніки й автоцистерн — 2496 (+2) од.;

спеціальної техніки — 55 (+0) од.

Упродовж 16 червня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку. Інформацію уточнюють.

17 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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