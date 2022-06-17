Близько 33 150 окупантів, 215 літаків і 180 гелікоптерів: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни проти України

З 24 лютого до 17 червня окупанти втратили 33 150 військових, 1456 танків, 215 літаків і 180 гелікоптерів
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати РФ орієнтовно становлять:
окупантів — близько 33 150 (+200) військових;
танків — 1456 (+7) од.;
бойових броньованих машин — 3563 (+18) од.;
артилерійських систем — 734 (+5) од.;
реактивних систем залпового вогню — 233 (+3) од.;
засобів ППО — 97 (+0) од.;
літаків — 215 (+2) од.;
гелікоптерів — 180 (+1) од.;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 593 (+2) од.;
крилатих ракет — 129 (+0) од.;
кораблів/катерів — 13 (+0) од,
автомобільної техніки й автоцистерн — 2496 (+2) од.;
спеціальної техніки — 55 (+0) од.
Упродовж 16 червня найбільших втрат росіяни зазнали на Бахмутському напрямку. Інформацію уточнюють.
Leave a Reply