Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС

Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський союз.
Про це оголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі, повідомляє кореспондент «Європейської правди».
«Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і по-друге — надати статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ», — сказала фон дер Ляєн.
У четвер лідери Франції, Німеччини та Італії в Києві заявили про підтримку надання Україні статусу кандидата.
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