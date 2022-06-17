Как и где сделать общий анализ крови с помощью НИКОЛАБ » Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський союз. Про це оголосила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі, повідомляє кореспондент «Європейської правди». «Комісія рекомендує Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і по-друге — надати статус кандидата. Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ», — сказала фон дер Ляєн. У четвер лідери Франції, Німеччини та Італії в Києві заявили про підтримку надання Україні статусу кандидата.