ЗСУ розгромили одразу сім САУ «Акація» окупантів на Запоріжжі

Українські військові, які боронять нашу країну на Запорізькому напрямку, знищили одразу сім самохідних артилерійських установок «Акація» російської армії.

Про це повідомили на сторінці Сил оборони Запорізького краю в Facebook.

За словами військових, артилерію ворога вдалося розгромити протягом минулої доби, 15 червня. Крім САУ росармії наші закхисники також ліквідували 8 окупантів, ще 14 – поранили.

«Військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують ведення оборонної операції, завдають відповіді ворогу, знищуючи його живу силу та техніку. Протягом минулої доби наші воїни знищили: особового складу – 8 осіб і 14 осіб поранили; САУ 2с3 «Акація» – 7 одиниць», – йдеться в повідомленні.

Там також зазначили, що підрозділи Запорізької окремої бригади територіальної оборони продовжують виконувати поставлені завдання та ведуть оборонні дії, завдаючи втрат противнику по всій довжині лінії фронту в зоні відповідальності.

Про САУ «Акація»

2С3 «Акація» призначена для придушення і знищення живої сили, артилерійських і мінометних батарей, ракетних установок, танків, вогневих засобів, пунктів управління і тактичних засобів ядерного нападу.

Самохідні гаубиці 2С3 «Акації» звичайними снарядами стріляють на 17,1 км, активно-реактивними – на 20,4 км.

Нагадаємо, протитанкісти 95 ОДШБр знищили дві БМП ворога.