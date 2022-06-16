Відомий американський журналіст пише книгу про Зеленського

Про це пише Associated Press.

У середу, 15 травня, видавництво HarperCollins Publishers повідомило, що книга «Коли світ спостерігає: Володимир Зеленський і війна в Україні» Саймона Шустера детально розповість про реакцію українського президента на російське вторгнення.

«Шустер запропонує одкровення про те, як Зеленський та його команда пережили цю війну та орієнтувалися на зміну ролей іноземних лідерів з усього світу», – повідомляє видавець.

Саймон Шустер – уродженець Москви, який понад 15 років працював на Росію та Україну, Він створював репортажі з обох країн. Кореспондент живе в Нью-Йорку, але зараз багато часу проводить у Києві.

«Для моєї кар’єри є привілеєм розповідати про історію цієї війни, яку пережили президент Зеленський та його команда», – сказав він.