В ООН занепокоєні через повідомлення про «депортацію» українських сиріт до Росії

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет висловила занепокоєння через повідомлення про можливу депортацію українських сиріт до Росії для всиновлення, йдеться на сайті ООН. Про це Бачелет заявила Раді з прав людини ООН. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) наразі перевіряє ці повідомлення.

«УВКПЛ ще не може підтвердити ці звинувачення, або кількість дітей, які можуть бути в такій ситуації, — сказала Бачелет. — Нас непокоять повідомлення про плани російської влади дозволити переміщення дітей з України до родин в Російській Федерації, які, як видається, не включають кроків із об’єднання родини і не передбачають поваги до інтересів дитини».

Слідча комісія щодо України, створена Радою ООН з прав людини провела в середу прес-конференцію за результатами 10 днів роботи в Україні, йдеться на сайті ООН. Члени комісії відзначили, що отримані ними свідчення вказують на «значну кількість дітей, які зникли на тимчасово окупованих територіях, особливо дітей із закладів».

За даними Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, на 24 лютого 91 000 дітей в Україні перебували в притулках та сиротинцях.

Очільник Слідчої групи ООН Ерік Мозе вказав на «болісні» свічдення, які вони почули в Україні і які можуть свідчити, що в регіонах скоювались «серйозні порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права, що можливо сягає воєнних злочинів, злочинів проти людства».