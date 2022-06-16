У тимчасово окупованому росіянами Маріуполі з’являються нові поховання. Ворожі війська та окупаційна адміністрація знищують докази своїх злочинів та зносять будинки. Водночас людей виганяють з майже розвалених домівок.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, зараз росіяни актівізують знесення будинкі та знищення доказів. Перші комісії в складі колаборантів та МЧС Росії “пішли поквартирним обходом”. Зачінені кавртири у частково вцілилих будинках будуть вскривати задля “обстеження”. Він назвав це “новою хвилею мародерства під офіційною протекцією”.

Мешканців поперджають про виселення, проте вони продовжуть жити у під’їздах зі страшними наслідками війни, наприклад, як на світлині, яку додав до повідомлення радник.

Також кількість імпровізованих могил лише більшає. Навіть після ексгумації вони миттево наповнюються новими загиблими. Андрющенко запевняє, що рівень смертності залишається надвисоким.

Будівлю лікарні швидкої медичної допомоги, де планувалось відкриття інфеційного відділення, заплановано на знесення на наступному тижні. Медичне обладнання перенесуть в сусудню будівлю. У такий спосіб, відкриття інфекційного відделення відклали не менш, аніж на 10 днів.