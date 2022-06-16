У російській військовій техніці виявили американські чіпи та компоненти

У російській військовій техніці, яка використовувалася в Україні, виявили американські чіпи та компоненти.

У США розпочали розслідування, повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що електроніка зі США була виявлена ​​в російських радарних системах, безпілотниках, танках, наземному устаткуванні та прибережних кораблях.

Видання нагадує, що після анексії Криму в 2014 США почали вимагати від експортерів отримання ліцензій, перш ніж продавати мікросхеми російським військовим.

У пошкодженій або кинутій в Україні російській техніці знайшли як старі американські та західні чіпи, так і деталі, виготовлені у 2020 році.

За даними журналістів, агенти Міністерства торгівлі, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом із ФБР. Вони відвідують компанії, які виробляють ці компоненти. Згідно з інформацією від експертів, у російській техніці знайшли деталі від 70 компаній, що базуються у США та Європі.

У Мінторгівлі зазначили, що мають намір відстежити ланцюжок до американського постачальника, щоб з’ясувати, як деталі потрапили до російської техніки.