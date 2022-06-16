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У Росії горить найбільше газове родовище

У Росії на території Уренгойського газового родовища спалахнув трубопровід — стався розрив труби діаметром 1,4 метра

Про це повідомляє NEXTA.

Зазначається, що вибух стався на ділянці «Газпром видобуток Уренгой». Розрив труби діаметром 1,4 метра був між газовими промислами 7-8.

У пресслужбі компанії «Газпром видобуток Уренгой» заявили, що наразі пожежа локалізована, а «робота ведеться в штатному режимі».

Відомо, що Уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Його запаси газу становлять до 10 трлн кубічних метрів газу.

16 июня, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия

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