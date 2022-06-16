Британская разведка: российские силы в Донбассе разрознены и недоукомплектованы Выигрывай на мобильном Goxbet большие деньги » У Росії горить найбільше газове родовище У Росії на території Уренгойського газового родовища спалахнув трубопровід — стався розрив труби діаметром 1,4 метра Про це повідомляє NEXTA. Зазначається, що вибух стався на ділянці «Газпром видобуток Уренгой». Розрив труби діаметром 1,4 метра був між газовими промислами 7-8. У пресслужбі компанії «Газпром видобуток Уренгой» заявили, що наразі пожежа локалізована, а «робота ведеться в штатному режимі». Відомо, що Уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Його запаси газу становлять до 10 трлн кубічних метрів газу.