У Росії горить найбільше газове родовище

У Росії на території Уренгойського газового родовища спалахнув трубопровід — стався розрив труби діаметром 1,4 метра
Про це повідомляє NEXTA.
Зазначається, що вибух стався на ділянці «Газпром видобуток Уренгой». Розрив труби діаметром 1,4 метра був між газовими промислами 7-8.
У пресслужбі компанії «Газпром видобуток Уренгой» заявили, що наразі пожежа локалізована, а «робота ведеться в штатному режимі».
Відомо, що Уренгойське родовище належить до найбільших у світі. Його запаси газу становлять до 10 трлн кубічних метрів газу.
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