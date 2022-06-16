У Пентагоні відреагували на дивні заяви України про отримання лише 10% від запитаної зброї

Під час війни жодна допомога не відчувається як достатньо велика чи достатньо швидка. Так відповів журналістам міністр оборони США Ллойд Остін на прохання відреагувати на заяву заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про те, що ЗСУ отримали лише 10% зброї, про яку Київ просить у міжнародних партнерів.

“Щодо питання 10%, ви цитуєте заступницю міністра оборони, ми щойно зустрічалися з її босом в сусідній кімнаті, ми пройшлися по кожному пункту, що їм потрібно і що доречно в цій боротьбі. Тож ми певні, що ми важко працюємо, аби дати їм те, що, на їхню думку, є доречним”, — заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час спільної з Міллі прес-конференції за результатами «Рамштайн-3».

Ллойд Остін сам служив в Іраку, а також керував військами в Афганістані та на Близькому Сході, то ж поділився власним воєнним досвідом.

“Ми з генералом Міллі були на багатьох війнах. Коли ти на війні, тобі ніколи не достатньо. Ти завжди хочеш більше. Ти завжди віриш, що тобі потрібно більше. Я був в такій ситуації. Тому я, звичайно, розумію, чому українці так говорять. І ми будемо боротися, щоб надати їм все, що їм потрібно”, — додав міністр оборони США.

Очільники Пентагону також прокоментувати критичні заяви, що США та Британія буцімто надають Україні надто мало реактивних систем залпового вогню та пускових установок артилерійської ракетної системи HIMARS.

Ллойд Остін: «Поки ми навчаємо їхніх військових, ми можемо забезпечити їх системами та боєприпасами. То ж ви отримуєте початкові потужності, і вже від них нарощуєте. З часом, ми вважаємо, сукупність того, що можуть надати союзники та партнери, матиме значення. Це інший тип можливостей, порівняно з тим, що ви бачили в інших реактивних системах залпового вогню”.

Важлива не кількість, а якість, — наголосив генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США.

“Оскільки це високоточна зброя, кількість боєприпасів, які ми виділили, якщо їх правильно використати (а ми щойно провели сертифікаційні тренінги, які тривали 48 годин, для цих хлопців), якщо вони правильно використовують цю зброю у своїй роботі, то вони матимуть змогу знищувати надзвичайну кількість цілей. Це матиме значення, якщо використовуватиметься у поєднанні з [гаубицями] 777, які вражають на 40 км, та мінометами, які сягають 25 кілометрів”, — зазначив генерал Міллі.

Американський генерал віддає належне високій майстерності українських артилеристів: “Українська артилерія, артилерійська майстерність українців дуже і дуже висока. Вони одні з найкращих артилеристів. І той ефект, якого вони досягають на полі бою зараз за допомогою 777 є дуже, дуже, дуже, хорошим, дуже ефективним. Ми очікуємо такої ж ефективності з системами HIMARS”.

Напередодні, 14 червня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону заявила, що західні партнери передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ.