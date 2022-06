Два ветерана армии США из Алабамы пропали без вести в Украине Відомий американський журналіст пише книгу про Зеленського » The Insider: документ о биолабораториях, появившийся в российских СМИ, – фейк Документ Министерства обороны Украины, якобы доказывающий существование секретных украинских биолабораторий и их взаимодействие с военно-биологическими лабораториями США, опубликованный прокремлёвскими СМИ, в числе которых – «Известия», «Взгляд», телеканалы «РЕН» и «Царьград», является грубой подделкой, утверждает расследовательское издание The Insider. Как отмечают журналисты, в опубликованном накануне документе говорится, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об уничтожении личных данных работников украинских предприятий и военнослужащих, сотрудничавших с американскими лабораториями. Речь якобы идёт о персонале трёх организаций: Центра общественного здоровья Украины, Украинского противочумного института имени Мечникова и Житомирского лабораторного центра на транспорте. В The Insider обратили внимание на то, что в тексте документа содержатся очевидные ошибки в употреблении украинского языка, и что текст, с высокой долей вероятности, сначала был написан по-русски и только затем неумело переведён. Так, фраза «личное дело» в документе, если её снова перевести на русский, употреблена в значении «это моё дело». В правой верхней части документа находится подтверждение регистрации приказа в системе делопроизводства СБУ, и там в качестве адреса указано: «ул. Володимирська, 33, г. Київ», в то время как улица по-украински – «вулиця», а город – «мicто», соответственно правильными сокращениями были бы «вул.» и «м.» Кроме того, как сообщил The Insider источник в спецслужбах Украины, слово «безпеки» в полном названии СБУ в деловых документах всегда пишется со строчной буквы, а подтверждение регистрации в электронной системе делопроизводства должно располагаться внизу документа, а не вверху.