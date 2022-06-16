Русские пойдут на Польшу, если Украина их не остановит, – Резников

Российские оккупационные войска вторгнутся в Польшу, если Украине вместе с союзниками не удастся их остановить, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью польскому телеканалу Polsat News в среду, 15 июня.

Резников сказал, что украинцы будут упорно сопротивляться российской агрессии, поскольку оккупантам уже нем удалось захватить страну за 72 часа. Министр обороны подчеркнул, что союзникам важно не сдаваться, потому что Украина не устанет противостоять России.

«Если Украина с вашей помощью не остановит русских, русские придут к вам. Ваши мальчики и девочки не гибнут на фронте. Сегодня мы своей кровью расплачиваемся за то, что можем говорить в свободной Варшаве», — заявил Резников.

Министр поблагодарил Польшу за помощь и сообщил, что поставки западной техники, в том числе польской гаубицы Krab, помогают снизить количество жертв.