Росіяни звозять у Бєлгород медпрацівників з інших регіонів, щоб лікували військових

Російські окупанти звозять у Бєлгород медичних працівників з інших регіонів, щоб лікувати поранених військовослужбовців РФ.
Джерело: Генштаб
Дослівно: «За наявною інформацією, в місті Бєлгород та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів Російської Федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями. Все це свідчить про значні втрати російських окупантів».
Деталі: Крім того, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України.
Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.
На Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.
На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції українських військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
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