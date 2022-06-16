Росіяни звозять у Бєлгород медпрацівників з інших регіонів, щоб лікували військових

Російські окупанти звозять у Бєлгород медичних працівників з інших регіонів, щоб лікувати поранених військовослужбовців РФ.

Джерело: Генштаб

Дослівно: «За наявною інформацією, в місті Бєлгород та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів Російської Федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями. Все це свідчить про значні втрати російських окупантів».

Деталі: Крім того, виявлено зміни у бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України.

Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу.

На Волинському та Поліському напрямках триває інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Пінського району Брестської області. Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції українських військ із мінометів в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.