ООН: число беженцев в мире превысило 100 млн человек

Война в Украине впервые привела к тому, что число людей, вынужденных покинуть свои дома, превысило 100 млн человек во всем мире. ООН предупредила, что вызванный войной голод может вынудить бежать еще больше людей.

«Усилия по преодолению глобального продовольственного кризиса, который резко усугубился вторжением России в Украину, имеют первостепенное значение для предотвращения перемещения большего числа людей», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По данным ООН, число украинских беженцев в Европе превысило 4,8 млн человек.