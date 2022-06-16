Окупанти заявили про перехід Запорізької АЕС під контроль Росії з вересня, — Енергоатом

Про це інформує в телеграмі Енергоатом.

«Рашистські загарбники не припиняють залякувати працівників Запорізької атомної електростанції та погрожувати енергодарцям. Вчора, 15 червня, один з представників «влади» окупантів, хтось, на ім’я Олександр Геннадійович, з позивним «волга», який, за його словами, «катається тут від адміністрації», зібрав керівників структурних підрозділів ЗАЕС.

До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатому. Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами», — йдеться в повідомленні.

У Енергоатомі наголошують, що така заява неможлива, адже Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства: «Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору».