Microsoft припинила підтримку браузера Internet Explorer

Компанія Microsoft з 15 червня припинила підтримку браузера Internet Explorer. Корпорація офіційно визнала його “застарілим”.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

“Після 25 з гаком років допомоги людям у використанні Інтернету Internet Explorer (IE) офіційно застарів і більше не підтримується відсьогодні”, – йдеться в повідомленні.

Відмова від Intetnet Explorer буде двоетапною. Упродовж декількох місяців із 15 червня компанія перенаправлятиме користувачів до Edge. Потім вийде оновлення, яке остаточно відключить браузер.

Зараз Internet Explorer доступний у версіях Windows 10 LTSC, Windows 8.1 та Windows Server. Для застосунків, які працюють тільки з Internet Explorer, є режим сумісності з Edge, який емулює застарілий браузер. У такому вигляді це працюватиме щонайменше до 2029 року.

Запущений у 1995 році, Internet Explorer став домінуючим браузером протягом понад десяти років, оскільки він був пов’язаний з операційною системою Microsoft Windows, попередньо встановленою на мільярдах комп’ютерів.