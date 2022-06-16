Марио Драги: условия мира должны быть такими, каких пожелает Украина

Премьер-министр Италии Марио Драги сказал в четверг в Киеве, что мир по окончании нынешней войны должен быть заключен на тех условиях, которые будут устраивать Украину.

«Мы все хотим, чтобы кровопролитие закончилось, мы хотим мира. Но если мы хотим мира, то Украина должна защитить себя, и выбирать, какой ей нужен мир, будет Украина. Никакое дипломатическое решение не может быть принято отдельно от пожеланий Киева, от того, что он сочтет приемлемым для его народа», — сказал Марио Драги на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманулем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Драги, как и трое других участников этого коллективного визита в Киев, выступил за то, чтобы Евросоюз дал Украине статус страны-кандидата в члены ЕС. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 23-24 июня.