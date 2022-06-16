Макрон в Ірпені: потрібно, щоб Україна могла триматися і перемогти

Президент Франції Еммануель Макрон в Ірпені, куди вирушив разом з лідерами Німеччини, Італії та Румунії, висловив повагу героїзму українців та заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і здобувати перевагу.

Про це повідомляють кореспонденти французького BFMTV, пише «Європейська правда«.

Макрон сказав, що приїхав в Ірпінь, аби засвідчити повагу до героїзму українців.

«Усі бачили ці кадри спустошеного міста, яке, водночас, героїчне місто — тому що тут, як і багато де в інших місцях, українці стримали наступ російської армії на Київ. Потрібно відзначити героїзм і військових, і цивільних українців… І тут можна бачити сліди варварства», — сказав він у коментарі ЗМІ, нагадавши, що Франція вже надає підтримку у розслідуванні можливих воєнних злочинів.

Президента запитали з приводу його закликів «не принижувати Росію».

Макрон на це відповів, що Франція з першого дня війни підтримує Україну і в її позиції немає двозначності.

«Потрібно, щоб Україна могла чинити опір і здобувати перевагу», — заявив Еммануель Макрон.