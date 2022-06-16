Леонардо ДиКаприо подарил матери особняк за 7 миллионов

Леонардо ДиКаприо преподнес маме весьма знаковый подарок – старинный особняк за 7,1 миллиона долларов (около 191 миллиона гривен). Кинозвезда приобрел недвижимость у Джесси Фергюссона – звезды сериала «Американская семейка».

Так что теперь, пока ДиКаприо встречается со своей возлюбленной – Камилой Морроне, его мама будет проводить не менее счастливые деньки в доме, расположенном недалеко в районе Большого Голливуда.

Красивый дом, который теперь принадлежит маме ДиКаприо, находится в тихом райончике Лос-Фелис, где в свое время приобрела шикарную виллу Анджелина Джоли. Но это не первая покупка актера в этой местности – несколько лет назад он купил дом за 4,9 миллиона долларов для своего отца.

Дом мамы ДиКаприо построен в испанском колониальном стиле, а его интерьеры выглядят действительно аутентично.

Теперь во владениях мамы знаменитого актера – четыре спальни, несколько бассейнов, сауна, собственная библиотека, столовая с кухней, кинозал и даже комнаты для тренировок и медитации.

Смотровая площадка открывает вид на достопримечательности окрестностей, включая обсерваторию Гриффит-Парк.