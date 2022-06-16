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Леди Гага сыграет главную женскую роль в «Джокере 2»

Леди Гага сыграет главную женскую роль в "Джокере 2"

Сиквел «Джокера» официально запущен в производство. А певица и актриса Леди Гага («Дом Гуччи») сыграет главную женскую роль в «Джокере 2». Об этом сообщил инсайдер из DeuxMoi, сливший первым в сеть информацию о роли Барри Кеогана в «Бэтмене» Мэтта Ривза.

Отмечается, что студия выбирала между женой Феникса Руни Марой («Аллея кошмаров») и Гагой, но в итоге выбор пал на вторую претендентку.

Непонятно, идет ли речь о том, чтобы Гага стала Харли Квин вместо Марго Робби из киновселенной DC, или же для нее пропишут совершенно новую роль.

16 июня, 2022 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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