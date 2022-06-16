Два ветерана армии США из Алабамы пропали без вести в Украине

Два ветерана армии США, жители Алабамы, 39-летний Александр Друке и 27-летний Энди Тай Нгок Хюинь, находившиеся в Украине и помогавшие ВСУ сражаться с Россией, пропали без вести несколько дней назад, и о их судьбе ничего не известно. Об этом в среду заявили члены делегации штата Алабама, выступившие в Конгрессе.

Родственники Энди Тай Нгока Хюиня из Тринити и Александра Дрюке из Таскалузы связались с офисами сенаторов и конгрессменов от Алабамы, пытаясь найти информацию о местонахождении мужчин, сообщили журналисты.

Конгрессмен-республиканец Роберт Адерхольт сообщил, что Хюинь поехал в Украину на помощь военным в борьбе против российской агрессии. Родственники не получали от него вестей с 8 июня, когда молодой человек находился в Харьковской области. По словам помощника Адерхольта, Хюинь и Друке были вместе.

«Как вы понимаете, его близкие очень беспокоятся, — говорится в заявлении Адерхольта. — Мой офис отправил запросы как в Государственный департамент, так и в Федеральное бюро расследований, пытаясь получить любую возможную информацию».

Республиканка Терри Сьюэлл сказала, что мать Друке связалась с ее офисом в начале этой недели после того, как потеряла связь с сыном.

Госдепартамент заявил, что изучает сообщения о том, что российские или поддерживаемые Россией сепаратистские силы в Украине захватили как минимум двух американских граждан. Если это подтвердится, они станут первыми американцами, сражавшимися за Украину, которые, как известно, были захвачены с начала войны.

«Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями», — говорится в заявлении ведомства, отправленном журналистам по электронной почте.

Джон Кирби, представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности, заявил в среду, что администрация не может подтвердить сообщения о пропавших без вести американцах.

«Мы сделаем все возможное, чтобы следить за этим и посмотреть, что мы можем об этом узнать», – сказал он.

«Украина — не место для путешествий американцев, — сказал Кирби. — Если вы хотите поддержать Украину, есть множество способов сделать это безопаснее и не менее эффективно».

На прошлой неделе суд в Донецке, находящемся под контролем сепаратистов, приговорил двух британцев и марокканца к смертной казни.

Член Палаты представителей Адам Кинзингер написал в Твиттере, что американцы «были зачислены в украинскую армию и, таким образом, получили правовую защиту в качестве военнослужащих. Таким образом, мы ожидаем, что с [ними]… будут обращаться в соответствии с Женевской конвенцией».

Кинзингер прокомментировал твит, опубликованный в среду оперативной группой Baguette, в котором говорилось, что двое американцев, сражавшихся вместе с украинскими военными, были взяты в плен неделю назад. Группа заявила, что украинская разведка подтвердила эту информацию.

В начале войны Украина создала Международный легион для иностранных граждан, которые хотели помочь защитить страну от российского вторжения.