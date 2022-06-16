Через збройну російську агресію в Україні загинули 318 дітей

Станом на ранок 16 червня 2022 року майже 900 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 318 дітей загинуло та понад 581 поранено.

Про це свідчать дані Офісу генерального прокурора.

“Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 297, Харківській – 170, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17”, – йдеться в повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Нагадаємо, що ООН розслідуватиме воєнні злочини окупаційних військ РФ. Окрему увагу будуть приділяти справам про депортацію дітей та їх незаконне усиновлення в Росії.