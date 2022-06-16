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Британская разведка: российские силы в Донбассе разрознены и недоукомплектованы

  • С большой вероятностью уничтожены все мосты через реку Северский Донец, которая связывают Северодонецк с украинскими военными силами.
  • Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих военных сил из города. Ситуация остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей, оставшихся к востоку от реки.
  • Боевые силы России в Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных группировок. Некоторые батальонные тактические группы, которые обычно состоят из 600-800 человек, насчитывают по 30 человек, по данным украинских властей.
  • С обеих сторон бои ведутся малыми пешими группами.
  • Некоторые из российских преимуществ — например, большое количество танков, — нельзя использовать в этих условиях. Это способствует замедлению продвижения войск.

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16 июня, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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