ООН: число беженцев в мире превысило 100 млн человек У Росії горить найбільше газове родовище » Британская разведка: российские силы в Донбассе разрознены и недоукомплектованы С большой вероятностью уничтожены все мосты через реку Северский Донец, которая связывают Северодонецк с украинскими военными силами.

Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих военных сил из города. Ситуация остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей, оставшихся к востоку от реки.

Боевые силы России в Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных группировок. Некоторые батальонные тактические группы, которые обычно состоят из 600-800 человек, насчитывают по 30 человек, по данным украинских властей.

С обеих сторон бои ведутся малыми пешими группами.

Некоторые из российских преимуществ — например, большое количество танков, — нельзя использовать в этих условиях. Это способствует замедлению продвижения войск. Social embed from twitter