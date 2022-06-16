Бойцы теробороны сбили российский военный вертолет на Донеччине

Бойцы территориальной обороны сбили российский военный вертолет Ми-35М в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в четверг, 16 июня.

«В Донецкой области бойцы территориальной обороны Украины сбили российский военный вертолет Ми-35М», — сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 12 июня в районе Изюма на Харьковщине зенитно-ракетные войска Воздушных Сил Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.